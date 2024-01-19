Александер Секулич о матче с «Нижним»: «Соперник очень голоден до побед»

Теги Локомотив-Кубань БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Александер Секулич Баскетбол

Александер Секулич поделился ожиданиями от матча с «Нижним Новгородом».

Главный тренер «Локомотива-Кубань» охарактеризовал соперника краснодарцев и рассказал, какой игры ожидает от подопечных.

«Нас ждет сложный соперник, который всегда с особым настроем выступает на своей площадке. «НН» играет в очень агрессивный баскетбол с обилием контакта на грани фола. Таким образом они вынуждают оппонента совершать ошибки, что позволяет им набирать в контратаках легкие очки. В защите они хорошо действуют всей командой, а в атаке у них есть исполнители, способные решить эпизод один в один.

В их команде в начале сезона было очень много травмированных, теперь они постепенно возвращаются в строй. Очевидно, что соперник очень голоден до побед. Нам надо отдавать себе в этом отчет – и быть готовыми дать достойный ответ.

Многое будет зависеть от того, как мы начнем матч. И от того, как войдут в игру наши запасные. Но при любом развитии событий нам нужно будет оставаться командой, помогать друг другу и находить лучшие решения в каждом игровом эпизоде», – заявил Секулич.

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