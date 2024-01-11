Эксперт The Athletic Джон Холлинджер: «Хорнетс» были проданы шесть месяцев назад. Почему же кажется, что Майкл Джордан по-прежнему владеет командой?»

Эксперт The Athletic считает, что «Шарлотт» нужен новый фронт-офис.

«Знаете ли вы, что «Хорнетс» были проданы шесть месяцев назад? Так почему же кажется, что по-прежнему владеет командой?

У « » все тот же фронт-офис, в котором полно людей Джордана, тот же тренер и тот же скупой финансовый подход. Новые владельцы, Гейб Плоткин и Рик Шналл, были утверждены лигой летом. Когда мы увидим какие-либо изменения?

На фоне очередного потерянного сезона у клуба нет другого выхода, кроме как посмотреть, можно ли за истекающий контракт Гордона Хэйворда получить драфт-пик. Но главный вопрос – кто будет принимать решения в дальнейшем», – пишет Холлинджер.