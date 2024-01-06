Зак Лавин вернулся в строй после травмы стопы. Он не играл с 28 ноября

Теги Шарлотт Чикаго НБА Зак Лавин Баскетбол

Зак Лавин вернулся в строй после травмы стопы.

В матче с «Шарлотт» (104:91) Лавин вышел со скамейки и провел на площадке 30 минут. На его счету 15 очков (6 из 11 с игры), 5 подборов и 4 передачи.

Атакующий защитник «Чикаго» вернулся в состав, пропустив больше месяца из-за травмы стопы. Он не играл с 28 ноября.

В первых 18 матчах сезона Лавин набирал в среднем 21,0 очка, 4,9 подбора и 3,4 передачи при 44,3% с игры и 33,6% из-за дуги. Это его самые низкие показатели после после первого сезона за «Буллс» (2017/18).

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