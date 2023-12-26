Энтони Дэвис после 126 очков от «Бостона»: «Лейкерс» должны стремиться к тому, чтобы быть элитной командой в защите»
Энтони Дэвис после поражения от «Бостона» объяснил, к чему стремиться «Лейкерс».
Форвард «озерников» после 126 очков от «Селтикс» отметил, что калифорнийцы должны активнее отрабатывать в защите.
«Мы должны стремиться к тому, чтобы быть элитной командой в защите. Дело даже не в сопернике и том, как он играет. Просто в целом это именно то, к чему стремится наша команда.
Мы уже достигли определенного уровня в защите, так что когда перестаем защищаться, то превращаемся в другую команду. Важно бороться за каждый мяч, нырять на паркет, постоянно осложнять жизнь оппонентам, подбирать, быть активными на своей половине. Если так играть, то с нападением все будет хорошо», – заявил Дэвис.
А что случилось во второй половине то?
Бостон невысоким составом лез в краску, набирал штрафные и подборы. хваленые дэвис и хачимура дали разгуляться одному порзингису как будто тот эмбиид против детройта