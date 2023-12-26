Энтони Дэвис после 126 очков от «Бостона»: «Лейкерс» должны стремиться к тому, чтобы быть элитной командой в защите»

Теги Бостон Лейкерс НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Энтони Дэвис после поражения от «Бостона» объяснил, к чему стремиться «Лейкерс».

Форвард «озерников» после 126 очков от «Селтикс» отметил, что калифорнийцы должны активнее отрабатывать в защите.

«Мы должны стремиться к тому, чтобы быть элитной командой в защите. Дело даже не в сопернике и том, как он играет. Просто в целом это именно то, к чему стремится наша команда.

Мы уже достигли определенного уровня в защите, так что когда перестаем защищаться, то превращаемся в другую команду. Важно бороться за каждый мяч, нырять на паркет, постоянно осложнять жизнь оппонентам, подбирать, быть активными на своей половине. Если так играть, то с нападением все будет хорошо», – заявил Дэвис.

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1 комментарий
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Меня вот что удивило. Во второй четверти лейкерс неплохо прихватили бостон на периметре и в транзишне и в общем в том числе поэтому вернулись в игру.
А что случилось во второй половине то?
Бостон невысоким составом лез в краску, набирал штрафные и подборы. хваленые дэвис и хачимура дали разгуляться одному порзингису как будто тот эмбиид против детройта
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