Шакил О′Нил: «Проиграли «Хьюстону» в финале 1995 года потому, что праздновали победу над «Буллс»

Теги Майкл Джордан Чикаго Хьюстон Шакил О′Нил Орландо НБА Хаким Оладжувон Баскетбол

О′Нил считает, что вечеринки перед финалом НБА стоили ему титула в «Орландо».

«Мы могли победить «Хьюстон», но это была моя вина, на самом деле мы проиграли потому, что праздновали победу над «Буллс». Все боялись Майкла Джордана, но я вырос на фильмах о каратэ. В какой-то момент ученик должен уничтожить учителя, чтобы стать мастером.

Мы сделали это, мы победили «Буллс», у нас было 10 выходных дней, и именно тогда начались проблемы. Вечеринки у меня, вечеринки у Денниса Скотта. Я снимал частные самолеты еще до того, как это стало чем-то особенным. Я и Скотт летим в этом маленьком самолете в Атланту и проводим в Мэджик-Сити два дня. Мы сходили с ума из-за того, что победили Майка.

 Я не знал, как сохранить концентрацию, и отвлекся. Затем, когда я играл против Хакима, который был моим кумиром, я проявлял к нему слишком много уважения», – рассказал О’Нил.

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3 комментария
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Проиграли потому что соперник был очень силен. Остальное лирика.
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Ответ гилберт
Проиграли потому что соперник был очень силен. Остальное лирика.
Потому, что соперник был сильнее, чем они. Не одно и то же, согласны?
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