Шакил О′Нил: «Проиграли «Хьюстону» в финале 1995 года потому, что праздновали победу над «Буллс»

О′Нил считает, что вечеринки перед финалом НБА стоили ему титула в «Орландо».

«Мы могли победить « », но это была моя вина, на самом деле мы проиграли потому, что праздновали победу над «Буллс». Все боялись , но я вырос на фильмах о каратэ. В какой-то момент ученик должен уничтожить учителя, чтобы стать мастером.

Мы сделали это, мы победили «Буллс», у нас было 10 выходных дней, и именно тогда начались проблемы. Вечеринки у меня, вечеринки у Денниса Скотта. Я снимал частные самолеты еще до того, как это стало чем-то особенным. Я и Скотт летим в этом маленьком самолете в Атланту и проводим в Мэджик-Сити два дня. Мы сходили с ума из-за того, что победили Майка.

Я не знал, как сохранить концентрацию, и отвлекся. Затем, когда я играл против , который был моим кумиром, я проявлял к нему слишком много уважения», – рассказал О’Нил.