Шакил О’Нил: «Я самый доминирующий центровой в истории. Это ставит меня на 3-е место»

Шакил О’Нил поставил себя на 3-е место среди всех центровых в истории баскетбола.

О’Нил отреагировал на заявление журналиста Криса Руссо, который оценил его лишь 5-м центровым всех времен.

«Это еще кто такой? Я самый доминирующий центровой в истории, и не хочу больше слышать другие имена. Это поставит меня на третье место.

Я обошел . Он победил меня, я вернулся и победил его. Я обошел за четыре, пять, шесть лет до того, как завершил карьеру. Так что я поставлю себя на третье место», – заявил О’Нил.

Первые две позиции 4-кратный чемпион не раскрыл.