Шакил О’Нил: «Я самый доминирующий центровой в истории. Это ставит меня на 3-е место»
Шакил О’Нил поставил себя на 3-е место среди всех центровых в истории баскетбола.
О’Нил отреагировал на заявление журналиста Криса Руссо, который оценил его лишь 5-м центровым всех времен.
«Это еще кто такой? Я самый доминирующий центровой в истории, и не хочу больше слышать другие имена. Это поставит меня на третье место.
Я обошел Хакима Оладжувона. Он победил меня, я вернулся и победил его. Я обошел Мозеса Мэлоуна за четыре, пять, шесть лет до того, как завершил карьеру. Так что я поставлю себя на третье место», – заявил О’Нил.
Первые две позиции 4-кратный чемпион не раскрыл.
Билл
Уилт
Хаким
Шак
Все верно сказал мэд дог
Меня вообще все эти бесконечные по кругу рассуждения про то, кто там в тройке, кто в пятерке лучших, забавляют. Как дети малые.
Джордан все правильно сказал: надо спорить не о том, какой игрок лучший, а о том, какая команда лучшая в истории. Сам он считал такой Чикаго-1996.