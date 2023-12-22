Шакил О’Нил: «Я самый доминирующий центровой в истории. Это ставит меня на 3-е место»

Теги Шакил О′Нил НБА Хаким Оладжувон Мозес Мэлоун Баскетбол

Шакил О’Нил поставил себя на 3-е место среди всех центровых в истории баскетбола.

О’Нил отреагировал на заявление журналиста Криса Руссо, который оценил его лишь 5-м центровым всех времен.

«Это еще кто такой? Я самый доминирующий центровой в истории, и не хочу больше слышать другие имена. Это поставит меня на третье место.

Я обошел Хакима Оладжувона. Он победил меня, я вернулся и победил его. Я обошел Мозеса Мэлоуна за четыре, пять, шесть лет до того, как завершил карьеру. Так что я поставлю себя на третье место», – заявил О’Нил.

Первые две позиции 4-кратный чемпион не раскрыл.

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12 комментариев
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Имеет право так говорить
+8
-1
+7
Карим
Билл
Уилт
Хаким
Шак

Все верно сказал мэд дог
+6
-1
+5
На первых двух местах, надо полагать, Карим и Уилт.
+4
-1
+3
Карим, Хаким, Уилт, Шак, БиллМозес. А уж как их там расставлять вкусовщина, хотя Карим наверное в любом случае первый. Ну и надеюсь, что лет через 5-7 в этот список добавится один сербский любитель лошадей)
+1
0
+1
Вилт Чемберлен:Ну да, конечно, пошел я на...й со своими 50+25 за сезон.
+2
-2
0
Ответ everyday4768
А Рассел не входит в пятерку?!
Может, и входит. Не знаю.
Меня вообще все эти бесконечные по кругу рассуждения про то, кто там в тройке, кто в пятерке лучших, забавляют. Как дети малые.

Джордан все правильно сказал: надо спорить не о том, какой игрок лучший, а о том, какая команда лучшая в истории. Сам он считал такой Чикаго-1996.
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