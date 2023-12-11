Патрик Беверли в эфире задал Кевину Харту вопрос о ситуации Джоша Гидди. Комик не стал отвечать

Теги Филадельфия НБА Оклахома-Сити Патрик Беверли Джош Гидди Баскетбол

Игрок «Филадельфии» Патрик Беверли в эфире «NBA Unplugged» задал известному комику Кевину Харту вопрос о ситуации разыгрывающего «Оклахомы» Джоша Гидди, которого подозревают в интимной связи с несовершеннолетней.

Беверли: У меня вопрос. У меня есть дочь, и для меня важна эта тема. Что думаешь о ситуации с Джошем Гидди?

Харт: Буду честен. Я представляю собой бренд. Я напишу тебе и выскажу то, что действительно думаю. Но в этой программе я буду обсуждать другие темы.

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6 комментариев
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Отличный ответ от Харта. Вопрос просто притянут за уши абы поговорить.
Что беспокоит Беверли, раз у него есть дочери? Тут об изнасиловании речь идёт? Или же кто-то не умеет держать язык за зубами и обо всём в сети сразу ляпает?
4 дня назад в подкасте с Роном уже эту тему мусолили и Пэт что-то говорил о том, что он хочет быть защитником для своих дочерей и тп, боится подумать что было если б это был его одноклубник (https://www.youtube.com/watch?v=rgdL5vhnGTs)
К чему эти "яжебать" - не пойму
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"Буду честен. Я не могу быть честным на публике."
+6
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Есть дочь и что ? ты её на привязи держать будешь ? Она сама прыгнет на такого же Гидди. Это не было принуждением из имеющейся информации. Какие вопросы к парню ? Даже по возрасту там не всё однозначно, услышали звон да не знают где он.
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Вопрос ещё в том, как будет выглядеть дочь в будущем)) Может и сам будешь рад положить под кого-то , ещё и доплатишь, Тайсон би лайк))
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