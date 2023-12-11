Игрок «Филадельфии» в эфире «NBA Unplugged» задал известному комику Кевину Харту вопрос о ситуации разыгрывающего «Оклахомы» , которого подозревают в интимной связи с несовершеннолетней.

Беверли: У меня вопрос. У меня есть дочь, и для меня важна эта тема. Что думаешь о ситуации с Джошем Гидди?

Харт: Буду честен. Я представляю собой бренд. Я напишу тебе и выскажу то, что действительно думаю. Но в этой программе я буду обсуждать другие темы.