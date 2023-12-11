Патрик Беверли в эфире задал Кевину Харту вопрос о ситуации Джоша Гидди. Комик не стал отвечать
Игрок «Филадельфии» Патрик Беверли в эфире «NBA Unplugged» задал известному комику Кевину Харту вопрос о ситуации разыгрывающего «Оклахомы» Джоша Гидди, которого подозревают в интимной связи с несовершеннолетней.
Беверли: У меня вопрос. У меня есть дочь, и для меня важна эта тема. Что думаешь о ситуации с Джошем Гидди?
Харт: Буду честен. Я представляю собой бренд. Я напишу тебе и выскажу то, что действительно думаю. Но в этой программе я буду обсуждать другие темы.
Что беспокоит Беверли, раз у него есть дочери? Тут об изнасиловании речь идёт? Или же кто-то не умеет держать язык за зубами и обо всём в сети сразу ляпает?
4 дня назад в подкасте с Роном уже эту тему мусолили и Пэт что-то говорил о том, что он хочет быть защитником для своих дочерей и тп, боится подумать что было если б это был его одноклубник (https://www.youtube.com/watch?v=rgdL5vhnGTs)
К чему эти "яжебать" - не пойму