Шэй Гилджес-Александер выиграл суд об отмене покупки особняка за 8,2 млн долларов

Теги светская хроника НБА Оклахома-Сити Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер выиграл судебный процесс об отмене покупки за 8,4 миллиона долларов особняка на берегу озера в Берлингтоне, Онтарио, где раньше жил «самопровозглашенный криптокороль» Эйден Плетерски, пишет CBC Toronto.

В прошлом месяце CBC Toronto сообщил об иске Гилджес-Александера о признании сделки недействительной. В иске утверждалось, что продавцы обманным путем ввели в заблуждение относительно роскошного дома, не раскрыв информацию о серии угрожающих визитов – порой ежедневных – тех, кто искал Плетерски до того, как дом купила звезда НБА.

25-летний Плетерски ранее арендовал особняк за 45 000 долларов в месяц, пока в прошлом году не рухнул его криптовалютный бизнес, и инвесторы не пришли за более чем 40 миллионами долларов.

В решении, вынесенном в ноябре, судья Верховного суда Онтарио Роберт Цента признал, что при продаже имело место мошенническое введение в заблуждение. Он аннулировал сделку по покупке дома Гилджес-Александером и присудил баскетболисту компенсацию за «ипотечные и страховые взносы», которые ему пришлось выплачивать с момента начала судебного процесса.

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1 комментарий
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Конечно не дом с привидениями, но тоже такое себе наследство от прежнего жильца
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