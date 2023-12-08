Шэй Гилджес-Александер выиграл суд об отмене покупки особняка за 8,2 млн долларов

Разыгрывающий «Оклахомы» выиграл судебный процесс об отмене покупки за 8,4 миллиона долларов особняка на берегу озера в Берлингтоне, Онтарио, где раньше жил «самопровозглашенный криптокороль» Эйден Плетерски, пишет CBC Toronto.

В прошлом месяце CBC Toronto сообщил об иске Гилджес-Александера о признании сделки недействительной. В иске утверждалось, что продавцы обманным путем ввели в заблуждение относительно роскошного дома, не раскрыв информацию о серии угрожающих визитов – порой ежедневных – тех, кто искал Плетерски до того, как дом купила звезда .

25-летний Плетерски ранее арендовал особняк за 45 000 долларов в месяц, пока в прошлом году не рухнул его криптовалютный бизнес, и инвесторы не пришли за более чем 40 миллионами долларов.

В решении, вынесенном в ноябре, судья Верховного суда Онтарио Роберт Цента признал, что при продаже имело место мошенническое введение в заблуждение. Он аннулировал сделку по покупке дома Гилджес-Александером и присудил баскетболисту компенсацию за «ипотечные и страховые взносы», которые ему пришлось выплачивать с момента начала судебного процесса.