Адриатическая лига. КРКА – «Игокеа», «Задар» примет «Борац»

В пятницу, 8 декабря, в рамках регулярного чемпионата лиги словенский клуб КРКА сыграет с боснийским «Игокеа», хорватский «Задар» примет сербский «Борац».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

КРКА – Игокеа Дата проведения 8 декабря, 20.00, «Športna dvorana Leona Štuklja» Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 8-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 8-2, Цедевита-Олимпия Словения – 8-3, Будучность Черногория – 7-3, Партизан Сербия – 7-3, Мега Сербия – 5-5, Студентски центар Черногория – 6-4, Задар Хорватия – 5-5, Борац Чачак Сербия – 4-6, Цибона Хорватия – 4-7, ФМП Сербия – 3-7, Сплит Хорватия – 3-8, КРКА Словения – 2-8, Морнар Бар Черногория – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.