Артем Забелин стал игроком «Минска»

« » объявил о подписании российского центрового (35 лет, 215 см). Контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Прошлый сезон Забелин провел в казанском УНИКСе, в составе которого выиграл чемпионат Единой лиги ВТБ сезона-2022/23.

Летом Забелин перенес операцию на спине. Проблемы со спиной не позволили центровому подписать контракт с одним из клубов высшего дивизиона чемпионата Израиля.

Забелин является чемпионом Евролиги и в составе ЦСКА.