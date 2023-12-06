Артем Забелин стал игроком «Минска»

Теги переходы Артем Забелин Минск Единая лига ВТБ Баскетбол

«Минск» объявил о подписании российского центрового Артема Забелина (35 лет, 215 см). Контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Прошлый сезон Забелин провел в казанском УНИКСе, в составе которого выиграл чемпионат Единой лиги ВТБ сезона-2022/23.

Летом Забелин перенес операцию на спине. Проблемы со спиной не позволили центровому подписать контракт с одним из клубов высшего дивизиона чемпионата Израиля. 

Забелин является чемпионом Евролиги и Единой Лиги ВТБ в составе ЦСКА.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий