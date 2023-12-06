Артем Забелин стал игроком «Минска»
«Минск» объявил о подписании российского центрового Артема Забелина (35 лет, 215 см). Контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.
Прошлый сезон Забелин провел в казанском УНИКСе, в составе которого выиграл чемпионат Единой лиги ВТБ сезона-2022/23.
Летом Забелин перенес операцию на спине. Проблемы со спиной не позволили центровому подписать контракт с одним из клубов высшего дивизиона чемпионата Израиля.
Забелин является чемпионом Евролиги и Единой Лиги ВТБ в составе ЦСКА.