Мо Вагнер: «Во время дебютного сезона сказал Кевину Дюрэнту: «Тебе меня не остановить»
Форвард «Орландо» Мо Вагнер рассказал, как в своем дебютном сезоне в лиге использовал трэшток против Кевина Дюрэнта, выступавшего тогда за «Голден Стэйт».
«Первые несколько сезонов я много разговаривал на площадке. Во время одного из первых матчей против «Голден Стэйт» меня опекал Кевин Дюрэнт. Он не воспринимал меня всерьез, он даже не знал меня. И он сфолил на мне во время трехочкового броска. Я не понял, что это был он, поворачиваюсь и говорю: «Тебе меня не остановить».
В итоге Кевин Дюрэнт, Дрэймонд Грин и Демаркус Казинс стояли и поливали меня грязью во время штрафных бросков. И честно признаюсь, я был в шоке. Я забросил один из двух. По-моему, есть запись, как Куинн Кук стоит около боковой и умирает со смеху», – рассказал Вагнер.