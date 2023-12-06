Мо Вагнер: «Во время дебютного сезона сказал Кевину Дюрэнту: «Тебе меня не остановить»

Форвард « » рассказал, как в своем дебютном сезоне в лиге использовал трэшток против , выступавшего тогда за « ».

«Первые несколько сезонов я много разговаривал на площадке. Во время одного из первых матчей против «Голден Стэйт» меня опекал Кевин Дюрэнт. Он не воспринимал меня всерьез, он даже не знал меня. И он сфолил на мне во время трехочкового броска. Я не понял, что это был он, поворачиваюсь и говорю: «Тебе меня не остановить».

В итоге Кевин Дюрэнт, Дрэймонд Грин и Демаркус Казинс стояли и поливали меня грязью во время штрафных бросков. И честно признаюсь, я был в шоке. Я забросил один из двух. По-моему, есть запись, как Куинн Кук стоит около боковой и умирает со смеху», – рассказал Вагнер.