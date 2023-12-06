Мо Вагнер: «Во время дебютного сезона сказал Кевину Дюрэнту: «Тебе меня не остановить»

Теги Голден Стэйт Орландо НБА Кевин Дюрэнт Моритц Вагнер Баскетбол

Форвард «Орландо» Мо Вагнер рассказал, как в своем дебютном сезоне в лиге использовал трэшток против Кевина Дюрэнта, выступавшего тогда за «Голден Стэйт».

«Первые несколько сезонов я много разговаривал на площадке. Во время одного из первых матчей против «Голден Стэйт» меня опекал Кевин Дюрэнт. Он не воспринимал меня всерьез, он даже не знал меня. И он сфолил на мне во время трехочкового броска. Я не понял, что это был он, поворачиваюсь и говорю: «Тебе меня не остановить».

В итоге Кевин Дюрэнт, Дрэймонд Грин и Демаркус Казинс стояли и поливали меня грязью во время штрафных бросков. И честно признаюсь, я был в шоке. Я забросил один из двух. По-моему, есть запись, как Куинн Кук стоит около боковой и умирает со смеху», – рассказал Вагнер.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий