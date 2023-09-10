Моритц Вагнер: «Без Горди Херберта нас бы здесь не было»

Форвард сборной Германии Моритц Вагнер заявил, что без главного тренера Гордона Херберта им не удалось бы завоевать титул чемпиона мира.

«Он очень целеустремленный человек. Без него нас бы, наверное, здесь не было. Он уделяет большое внимание деталям, за каждым его словом большая страсть. Это очень помогает в команде с большим количеством игроков с характером. Иногда становится громко, и он помогает нам сохранять спокойствие и концентрацию.

Это очень круто для немецкого баскетбола в целом. Эта победа очень много значит для немецкой баскетбольной культуры. Ощущать себя частью чего-то большего, чем ты сам, это очень ценно и потрясающе. Я благодарен за это», – сказал Вагнер.

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