Чемпионат Греции. «Марусси» – «Арис», «Перистери» – «Аполлон»
В воскресенье, 3 декабря, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут два матча.
«Марусси» примет «Арис», «Перистери» – «Аполлон».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 декабря, 18.15, «Kleisto Agios Thomas Maroussi»
- Дата проведения
- 3 декабря, 21.15, «Kleisto Andreas Papandreou»
Положение команд: Панатинаикос – 9-0, Олимпиакос – 8-1, Промитеас – 7-2, Перистери – 4-4, ПАОК – 4-4, Арис – 4-4, АЕК – 4-5, Колоссос – 3-5, Марусси – 3-5, Лаврион – 3-6, Аполлон – 1-7, Кардицас – 1-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.