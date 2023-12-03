Чемпионат Греции. «Марусси» – «Арис», «Перистери» – «Аполлон»

Теги результаты Арис чемпионат Греции Марусси Аполлон Патрас Перистери Баскетбол

В воскресенье, 3 декабря, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут два матча.

«Марусси» примет «Арис», «Перистери» – «Аполлон».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Марусси – Арис
Дата проведения
3 декабря, 18.15, «Kleisto Agios Thomas Maroussi»
Онлайн матча

Перистери – Аполлон Патрас
Дата проведения
3 декабря, 21.15, «Kleisto Andreas Papandreou»
Онлайн матча

Положение команд: Панатинаикос – 9-0, Олимпиакос – 8-1, Промитеас – 7-2, Перистери – 4-4, ПАОК – 4-4, Арис – 4-4, АЕК – 4-5, Колоссос – 3-5, Марусси – 3-5, Лаврион – 3-6, Аполлон – 1-7, Кардицас – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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