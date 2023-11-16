«Не позволим необоснованным обвинениям обесценить имидж легендарного клуба». «Ховентуд» отверг обвинения «Парижа» в расистских оскорблениях

Теги происшествия Еврокубок Ховентуд Париж Баскетбол

«Ховентуд» отреагировал на заявления игроков «Парижа» о том, что они подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков испанского клуба.

«Ховентут» решительно осуждает любые виды запугивающего, оскорбительного, расистского и/или ксенофобского поведения и/или комментариев. Наш клуб всегда защищает безусловное уважение по отношению к соперникам, судьям и болельщикам, которые каждую неделю приезжают к нам в «Палау Олимпик».

При этом клуб хочет заявить, что он не позволит необоснованным обвинениям в расизме обесценить имидж такого легендарного клуба, как наш, или поставить под сомнение честность наших членов и болельщиков.

Быть родиной баскетбола – это большая честь, но также подразумевает огромную ответственность за сохранение таких ценностей, как интеграция, уважение, сосуществование, равенство, разнообразие, старание, командная работа и дух товарищества, которые мы передаем более чем 500 детям и подросткам», — говорится в заявлении «Ховентуда».

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