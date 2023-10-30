Звезда старшей школы и один из лучших проспектов драфта-2025 Купер Флэгг будет выступать за университет Дьюк

Купер Флэгг (16 лет, 203 см), пятизвездочный форвард и лучший игрок в классе 2024 года по версии 247 Sports Composite, принял решение поступить в университет Дьюк. Флэгг объявил о своем решении на обложке журнала SLAM.

В августе Флэгг проинформировал, что переходит из класса-2025 в класс-2024 и планирует поступить в университет следующей осенью. В декабре первого курса ему исполнится 18 лет, и он сможет принять участие в драфте НБА в 2025 году.

Флэгг завоевал золотую медаль в составе сборной США на чемпионате мира ФИБА до 17 лет в 2022 году и был признан лучшим спортсменом года по версии USA Basketball. Он набрал 10 очков, сделал 17 подборов, восемь перехватов и четыре блок-шота в финальном матче с Испанией (79:67).

На Nike EYBL Peach Jam его показатели составили в среднем 25,5 очка, 13,0 подбора, 6,9 блока, 5,7 передачи и 1,4 перехвата за игру. Во всех семи матчах он делал дабл-дабл, включая три трипл-дабла. Форвард набрал 38 очков, 16 подборов, 6 передач и 12 блок-шотов в игре с Pro Skills и 37 очков, 12 подборов, 6 передач и 10 блок-шотов в матче против New Heights Lightning.

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