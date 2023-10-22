Захар Ведищев: «Победа над «Зенитом» – это хорошая отправная точка для начала новой истории»
Защитник «Локомотива-Кубань» Захар Ведищев заявил, что победа над «Зенитом» (69:67), которая прервала серию неудач краснодарской команды, должна стать «началом новой истории».
- За счет чего «Локо» сегодня оказался сильнее?
– Нам наконец-то удалось хорошо отзащищаться на протяжении почти всего матча. У нас был неудачный отрезок в начале сезона, но, надеюсь, после сегодняшней игры сможем говорить о нем в прошедшем времени. Победа над «Зенитом» – это хорошая отправная точка для начала новой истории. Думаю, наша черная полоса закончилась.
И, конечно, нельзя не сказать о наших болельщиках. Их поддержка оказалась сегодня одним из главных факторов, предопределивших нашу победу.
- Ты сегодня стал самым результативным в составе «Локо». Почему во второй половине забил меньше, чем в первой?
– Во второй половине больше играл первого номера. Соответственно, был больше сосредоточен на созидании, на том, чтобы двигался мяч в атаке.
- Уже полностью восстановился от травмы? На сколько процентов оцениваешь свою форму?
– Чувствую себя отлично. Сейчас вошел в игровой ритм, набрал хорошую форму.
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