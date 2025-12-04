Айзейя Стюарт был удален после перепалки с Бобби Портисом

Айзейя Стюарт наговорил на удаление.

Центровой «Пистонс» Айзейя Стюарт заработал удаление по итогам перепалки с форвардом «Бакс» Бобби Портисом .

Эпизод произошел в третьей четверти после фола Портиса. Оба баскетболиста получили за перепалку по техническому, для Стюарта он стал вторым.

«Милуоки » победил 113:109.