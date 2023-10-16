Чемпионат Греции. «Лаврион» примет «Колоссос»

Теги результаты чемпионат Греции Колоссос Лаврион Баскетбол

В понедельник, 16 октября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги «Лаврион» примет «Колоссос».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Лаврион – Колоссос
Дата проведения
16 октября, 20.15, «Kleisto Gymnastirio Lavriou»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 2-0, Панатинаикос – 2-0, Промитеас – 2-0, Колоссос – 1-0, Лаврион – 1-0, Арис – 1-1, Аполлон – 1-1, ПАОК – 1-1, АЕК – 0-2, Кардицас – 0-2, Перистери – 0-2, Марусси – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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