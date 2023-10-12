Женская НБА. Плей-офф. Финал. 2-й матч. «Лас-Вегас» удвоил преимущество в серии с «Нью-Йорком»

Сегодня во втором матче финальной серии плей-офф женской НБА «Лас-Вегас» вновь был сильнее « » (104:76, 2-0).

Женская НБА

Плей-офф

Финал (до 3-х побед)

Второй матч

Лас-Вегас – НЬЮ-ЙОРК – 104:76 (38:19, 14:25, 28:13, 24:19)



ЛАС-ВЕГАС: Уилсон (26 + 15 подборов), Янг (24 + 8 подборов), Плам (23 + 8 передач + 3 перехвата), Грэй (14 + 11 передач + 6 подборов).

НЬЮ-ЙОРК: Джонс (22 + 10 подборов), Стюарт (14 + 13 подборов), Лэйни (12 + 5 передач), Ионеску (10).

12 октября. 4:00

«Лас-Вегас» ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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