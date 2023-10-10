«Барселона» за прошлый сезон понесла убытков больше чем на 50 миллионов евро

Испанская « » в прошлом сезоне понесла убытков на 56,6 миллионов евро, сообщает каталонское издание 2Playbook.

«Барса» ожидала, что дефицит бюджета перед новым сезоном составит около 28 миллионов, однако общая сумма превысила первоначальные прогнозы на 88 процентов.

Расторжение контрактов с Шарунасом Ясикявичюсом, Николой Миротичем и Кори Хиггинсом усугубило ситуацию. В результате этих решений клуб потерял 25,27 миллиона евро, однако эта сумма не пойдет в бюджет текущего сезона, который зафиксирован на отметке в 30 миллионов.

Прогнозируемый дефицит бюджета на сезон-2023/24 — 13,77 миллиона евро.

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