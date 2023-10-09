Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург смог покинуть Израиль. Во вторник команда играет в Еврокубке
Главный тренер украинского «Прометея» Ронен Гинзбург смог покинуть Израиль, куда прилетел на прошлой неделе, чтобы посетить свадьбу сына.
Палестинская группировка ХАМАС в субботу совершила самую крупную атаку на Израиль за многие годы. В результате аэропорты в стране были закрыты, что сильно осложнило Гинзбургу задачу по возвращению в расположение команды.
Израильскому специалисту все же удалось добраться до Стамбула.
Во вторник «Прометей» играет в Еврокубке против «Бешикташа».
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