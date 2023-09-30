Артем Комолов: «Открывать новый сезон, тем более в статусе чемпиона, всегда здорово, но местами нервозно»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Артем Комолов Баскетбол

Защитник УНИКСа Артем Комолов признался, что команда немного нервничала в матче открытия сезона против «Локомотива-Кубань» (91:73).

«Поздравляю болельщиков УНИКСа с победой!

Детально разбирали игру «Локомотива-Кубань» и их сильные стороны. У них молодая команда, которая бежит и хорошо атакует. Нельзя было дать гостям почувствовать игру с первых минут. Поэтому сразу постарались действовать против них жестко и агрессивно.

Открывать новый сезон, тем более в статусе чемпиона, всегда здорово – правда, местами нервозно. Считаю, проделали хорошую работу и достойно подготовились к матчу», – сказал Комолов.

Гид по новому сезону Единой лиги. Старт уже на выходных!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий