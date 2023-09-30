Артем Комолов: «Открывать новый сезон, тем более в статусе чемпиона, всегда здорово, но местами нервозно»

Защитник УНИКСа Артем Комолов признался, что команда немного нервничала в матче открытия сезона против «Локомотива-Кубань» (91:73).

«Поздравляю болельщиков УНИКСа с победой!

Детально разбирали игру «Локомотива-Кубань» и их сильные стороны. У них молодая команда, которая бежит и хорошо атакует. Нельзя было дать гостям почувствовать игру с первых минут. Поэтому сразу постарались действовать против них жестко и агрессивно.

Открывать новый сезон, тем более в статусе чемпиона, всегда здорово – правда, местами нервозно. Считаю, проделали хорошую работу и достойно подготовились к матчу», – сказал Комолов.

Гид по новому сезону Единой лиги. Старт уже на выходных!