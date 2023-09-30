Андрей Мартюк после поражения от УНИКСа: «Не хватило коммуникации в нападении и в защите»
Центровой «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк поделился впечатлениями от поражения от УНИКСа (73:91) в матче открытия нового сезона Единой лиги ВТБ.
– Чего не хватило «Локо» для победы в этом матче?
– Коммуникации в нападении и в защите. Отдавали слишком много энергии не туда, куда нужно.
– Почему так получалось? Очень хотелось взять реванш за поражение в финале?
– Выиграть сегодня нам хотелось прежде всего потому, что это первая игра в сезоне. Ну и да, за финал тоже немного хотелось реванша.
– Сильно ли поменялся УНИКС по сравнению с прошлым сезоном, на твой взгляд?
– Да. Но и нам пришлось перекроить свою игру. Ведь сегодня у нас не было Джей Би, ДеВона, Захара (Барфорда, Акун-Перселла, Ведищева – прим. Sports.ru). Без них наша игра выглядит по-другому совсем.
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