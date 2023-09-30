Андрей Мартюк после поражения от УНИКСа: «Не хватило коммуникации в нападении и в защите»

Центровой «Локомотива-Кубань» поделился впечатлениями от поражения от УНИКСа (73:91) в матче открытия нового сезона Единой лиги ВТБ.

– Чего не хватило « » для победы в этом матче?

– Коммуникации в нападении и в защите. Отдавали слишком много энергии не туда, куда нужно.

– Почему так получалось? Очень хотелось взять реванш за поражение в финале?

– Выиграть сегодня нам хотелось прежде всего потому, что это первая игра в сезоне. Ну и да, за финал тоже немного хотелось реванша.

– Сильно ли поменялся по сравнению с прошлым сезоном, на твой взгляд?

– Да. Но и нам пришлось перекроить свою игру. Ведь сегодня у нас не было Джей Би, ДеВона, Захара (Барфорда, Акун-Перселла, Ведищева – прим. Sports.ru). Без них наша игра выглядит по-другому совсем.

Гид по новому сезону Единой лиги. Старт уже на выходных!