«Фенербахче» принял решение как минимум временно сохранить в команде Ника Калатеса

Теги Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко чемпионат Турции Ник Калатес Раул Нето Баскетбол

Генеральный менеджер «Фенербахче» Дерья Яннир рассказал о том, что у клуба изменилась позиция по разыгрывающему Нику Калатесу, которого изначально планировалось пристроить в другую команду.

«В начале подготовки ни Бьелица (перешел в «Црвену Звезду» – Sports.ru), ни Калатес не входили в наши планы. Однако из-за травмы Раула Нето обстоятельства изменились, и нам нужно было усилить определенные позиции.

Ник в настоящее время является частью нашей команды, но если того потребуют обстоятельства, мы открыты для изучения других решений», – заявил Яннир.

Янниса обвиняют в том, что его братья занимают чужие рабочие места в «Милуоки». Сколько правды в этой критике?

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