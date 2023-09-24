Чемпионат Франции. «Нантер» дома обыграл «Ле-Портель», «Элан-Шалон» встретится с «Монако»

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В воскресенье, 24 сентября, продолжился новый сезон французской лиги LNB Pro А.

В рамках регулярного чемпионата «Нантер» дома обыграл «Ле-Портель», «Элан-Шалон» встретится с «Монако».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Нантер – Ле-Портель 109:88 (30:23, 20:25, 29:16, 30:24)
Дата проведения
24 сентября, 15.30, «Palais des Sports Maurice Thorez»
Онлайн матча
Нантер
Биббинс (16 + 14 передач), И.Файе (16), Пино (15), Родригес (14), Бегарен (12 + 9 подборов) – старт; Дюссолье (14), Сен (9 + 6 передач), Айяи (9), Ндиайе (4), Фишер (0), Калемба (0).
Ле-Портель
Roberts (16 + 9 передач), Vautier (14 + 11 подборов), ДиЛео (10), Абуо (7), Манжен (5 + 7 передач) – старт; Gresham (14), Диавара (9), Феврье (8), Fleming Jr. (5).

Дижон – Шоле 55:55 (4 четверть)
Дата проведения
24 сентября, 17.30, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy»
Онлайн матча

Элан Шалон – Монако
Дата проведения
24 сентября, 20.00, «Le Colisée»
Онлайн матча

Положение команд: Бурк – 2-0, Виллербан – 2-0, Париж – 2-0, Шоле – 1-0, Монако – 1-0, Сен-Кантен – 1-1, Блуа – 1-1, Роанн – 1-1, Ле-Ман – 1-1, Лимож – 1-1, Нанси – 1-1, Страсбур – 1-1, Нантер – 0-1, Дижон – 0-1, Ле-Портель – 0-1, Элан Шалон – 0-1, Гравлин-Дюнкерк – 0-2, Метрополитан – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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