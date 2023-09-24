Чемпионат Франции. «Нантер» дома обыграл «Ле-Портель», «Элан-Шалон» встретится с «Монако»
В воскресенье, 24 сентября, продолжился новый сезон французской лиги LNB Pro А.
В рамках регулярного чемпионата «Нантер» дома обыграл «Ле-Портель», «Элан-Шалон» встретится с «Монако».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 сентября, 15.30, «Palais des Sports Maurice Thorez»
- Нантер
- Биббинс (16 + 14 передач), И.Файе (16), Пино (15), Родригес (14), Бегарен (12 + 9 подборов) – старт; Дюссолье (14), Сен (9 + 6 передач), Айяи (9), Ндиайе (4), Фишер (0), Калемба (0).
- Дата проведения
- 24 сентября, 17.30, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy»
- Дата проведения
- 24 сентября, 20.00, «Le Colisée»
Положение команд: Бурк – 2-0, Виллербан – 2-0, Париж – 2-0, Шоле – 1-0, Монако – 1-0, Сен-Кантен – 1-1, Блуа – 1-1, Роанн – 1-1, Ле-Ман – 1-1, Лимож – 1-1, Нанси – 1-1, Страсбур – 1-1, Нантер – 0-1, Дижон – 0-1, Ле-Портель – 0-1, Элан Шалон – 0-1, Гравлин-Дюнкерк – 0-2, Метрополитан – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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