Василий Карасев о травме Коновалова: «Обидно, Макар набрал хорошую форму. Для нас это потеря»

Главный тренер МБА Василий Карасев после матча с ЦСКА в рамках Суперкубка Лиги ВТБ (98:105 ОТ) рассказал о потерях в составе и адаптации новобранцев.

«Очень надеюсь, что и вернутся к первой игре чемпионата. Нам не хватает их опыта, особенно в концовках.

Как показывает практика, любая травма у нас – это что-то серьезное. Пока не понимаем сроков возвращения (подвернул голеностоп в четвертой четверти матча с – Sports.ru), но такой подворот обычно быстро не проходит. Потом еще потребуется время восстановиться. Обидно, ведь Макар набрал хорошую форму. Для нас это потеря.

Адаптация новичков? Впереди еще много работы. Тут совершенно другие требования, к которым надо приспособиться. Но уже по матчу с ЦСКА можно сказать, что прогресс есть. Сразу требовать от ребят максимум невозможно», – рассказал Карасев.

Человек, который создал Дирка Новицки – ставил ему бросок, учил играть на саксофоне и заставлял штудировать философию

Самая экзотичная пара НБА: чемпион в составе «Лейкерс» и канадская модель с витилиго

«Мистер-замок НБА стал обузой». Джарен Джексон – символ провала молодой сборной США