Максим Барашков о матче с ЦСКА: «Отличная проверка перед стартом сезона»

Форвард МБА Максим Барашков поделился впечатлениями от матча за 5-8-е места Суперкубка Лиги ВТБ против (98:105 ОТ).

«Матч получился хорошим, боевым. Отличная проверка перед стартом сезона, особенно с учетом того, что нам играть 30 сентября именно с ЦСКА. Где-то и нам, и им сейчас не хватает обоймы, есть травмированные.

Я думаю, что сегодня никто не пытался спутать карты сопернику перед стартом лиги и все играли на полную.

Бросок на овертайм? Саша Хоменко пошел под кольцо, но не забил и понял, что уже нужно бросать только три. Нашел меня, и в таких ситуациях нет времени особо думать, поэтому я просто бросил. Завтра хотелось бы сыграть с «Бешикташем» – интересно проверить себя на фоне еще одного турецкого клуба, с УНИКСом еще успеем сыграть в сезоне. Но и встреча с казанцами будет интересной», – заявил Барашков.

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