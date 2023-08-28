Деррик Джонс этим летом мог вернуться в «Майами»

Легкий форвард этим летом мог вернуться в « ».

Как пишет инсайдер Марк Стейн, Джонс серьезно рассматривал вариант с возвращением в «Хит», однако принял решение заключить однолетний контракт с « ».

Джонс выступал за флоридский клуб с 2018 по 2020 год.

Форвард стал свободным агентом, отказавшись от опции продления контракта с «Чикаго» на сезон-2023/24 в размере 3,3 млн долларов.

Лука Дончич, Шэй Гилджес-Александер и новый Дуэйн Уэйд. 20 звезд, которые сделают чемпионат мира особенным

А вы узнаете в лицо игроков сборной США? Тест на старте чемпионата мира по баскетболу-2023

Баскетбольная хака – главная причина смотреть США – Новая Зеландия на ЧМ-2023. Разбираемся в смысле сакрального ритуала