Деррик Джонс отказался от опции и станет свободным агентом

Форвард « » (26 лет, 196 см) отказался от опции на сезон-2023/24 в размере 3,3 млн долларов, передает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Джонс станет неограниченно свободным агентом.

Еще в апреле Джонс лично заявлял о своих намерениях остаться в команде: «Как я уже сказал тренеру и всем остальным, прошлым летом я заключил контракт на два года. Cоглашение на два сезона не подписывается просто так. Я не вижу причин для отказа от опции».

В сезоне-2022/23 Джонс принял участие в 64 матчах, набирая в среднем 5,0 очка и 2,4 подбора.

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