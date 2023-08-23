Сауд Али Аль Тани избран новым президентом ФИБА

Конгресс ФИБА в Маниле сегодня избрал нового президента международной федерации на предстоящий цикл 2023-2027 годов.

Шейх Сауд Али Аль Тани, который сменит Хамане Ньянга, был избран единогласно.

Сауд Али Аль Тани во время предыдущего цикла был вице-президентом ФИБА, а также занимал пост президента ФИБА-Азия с 2002 года. Также он был президентом Федерации баскетбола Катара и вице-президентом Олимпийского комитета Катара.

Сауду Али Аль Тани предстоит возглавлять ФИБА с 2023 по 2027 годы. Когда закончится предстоящий цикл, новым президентом ФИБА станет представитель Океании (2027-2031), за ней последуют Европа (2031-2035) и Америка (2035-2039).

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