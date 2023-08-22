Президент ФИБА Хамане Ньянг уходит в отставку после завершения 4-летнего рабочего цикла

Теги ФИБА Хамаде Ньянг Баскетбол

Президент ФИБА Хамане Ньянг уходит в отставку после завершения 4-летнего срока пребывания на посту.

Бывший президент Малийской федерации баскетбола (1999-2007) с 2014 года был главой ФИБА-Африка. 29 августа 2019 года во время выборного конгресса в Пекине, Китай, Ньянг был единогласно избран 13-м президентом ФИБА .

23-24 августа в Маниле (Филиппины) пройдет конгресс ФИБА, на котором будет избран новый президент организации.

Следующий глава ФИБА будет представлять Азию, ему предстоит возглавлять федерацию с 2023 по 2027 годы.

Когда закончится предстоящий цикл, новым президентом ФИБА станет представитель Океании (2027-2031), за ней последуют Европа (2031-2035) и Америка (2035-2039).

Филиппины + баскетбол = ❤️. Историческая связь с игрой, старейшая после НБА лига, огромный рынок сбыта

«Победы – это хорошо, мы для этого работаем. Но это не самоцель. Развитие россиян – вот цель». Что ждать от нового сезона МБА

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