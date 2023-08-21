На чемпионате мира-2023 будет вручен приз лучшему молодому игроку турнира

Теги ФИБА Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

На чемпионате мира-2023 будет впервые вручен приз лучшему молодому игроку турнира «Wanda Восходящая звезда», названный в честь спонсора ФИБА.

Кандидатами на приз будут игроки не старше 21 года (должны родиться в 2002 году или позже), которые примут участие в минимум 4 матчах турнира. Они будут отобраны на основе индивидуальных результатов и влияния на игру команд.

Шорт-лист претендентов на приз будет объявлен 4 сентября перед началом заключительного этапа, а окончательный выбор будет сделан на основе голосования в СМИ и экспертной комиссии ФИБА.

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