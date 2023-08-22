Джулиус Ирвинг: «Не стоит забывать о Тиме Данкане, когда составляете подборки лучших в истории»

Легендарный игрок НБА Джулиус Ирвинг считает, что 5-кратный чемпион НБА в составе « » незаслуженно игнорируется при составлении топов с лучшими игроками в истории.

По мнению Ирвинга, Данкан выпадает из поля зрения составителей из-за того, что старался не привлекать к себе внимание во время карьеры и вел себя скромно.

«Это точно! Не стоит забывать о Тиме Данкане, когда составляете подборки лучших в истории, будь то пятерки или десятки. Он должен быть среди кандидатов», – заявил Ирвинг.

В Топ-10 самого Ирвинга Данкан не вошел.

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