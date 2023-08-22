Джулиус Ирвинг: «Не стоит забывать о Тиме Данкане, когда составляете подборки лучших в истории»

Теги Сан-Антонио Тим Данкан НБА Джулиус Ирвинг Баскетбол

Легендарный игрок НБА Джулиус Ирвинг считает, что 5-кратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио» Тим Данкан незаслуженно игнорируется при составлении топов с лучшими игроками в истории.

По мнению Ирвинга, Данкан выпадает из поля зрения составителей из-за того, что старался не привлекать к себе внимание во время карьеры и вел себя скромно.

«Это точно! Не стоит забывать о Тиме Данкане, когда составляете подборки лучших в истории, будь то пятерки или десятки. Он должен быть среди кандидатов», – заявил Ирвинг.

В Топ-10 самого Ирвинга Данкан не вошел.

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6 комментариев

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boller_73
Ответ Sharky shark
Мужики, объясните, пожалуйста, в чем крутость Тима Данкана? Почему он Mr.Fundamental? Что такого люди в нем нашли, что ставят в топы? Заранее благодарю за ответ!
19 лет провел за САС, 5-кратный чемпион, 2-кратный мвп регулярки и 3 раза финалов, 15 раз участвовал в матче всех звёзд, 13 раз попадал в символические сборные всех звёзд и 15 раз в сборные по защите. Такое резюме говорит само за себя. Да и просто он хороший парень)
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Stranfio
Фактит Доктор Джей. ТимиДи это стабильность и невероятное трудолюбие и какой же крутой игрок, до сих пор пересматриваю как он играл в финалах против Лейкерс или молодого Леброна.
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Ktuga
Фундаментально сказал.
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Stranfio
Ответ boller_73
19 лет провел за САС, 5-кратный чемпион, 2-кратный мвп регулярки и 3 раза финалов, 15 раз участвовал в матче всех звёзд, 13 раз попадал в символические сборные всех звёзд и 15 раз в сборные по защите. Такое резюме говорит само за себя. Да и просто он хороший парень)
Самое обидное из всего этого, что ему так и не дали D-poy. Вот что очень странно(
А и вспомнил что он и новичка Года брал.
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boller_73
Ответ Sharky shark
Мужики, объясните, пожалуйста, в чем крутость Тима Данкана? Почему он Mr.Fundamental? Что такого люди в нем нашли, что ставят в топы? Заранее благодарю за ответ!
Его далеко не все игроки ставят в топы, как по мне из-за того, что он не был настолько медийным как другие звезды. Тихая скромная звезда. Чем то Йокича напоминает. Никогда статистику не набивал себе, не данчил с мясом, но умел всё на площадке плюс шикарная защита.
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