Майк Данливи: «Голден Стэйт» хочет выиграть первый внутрисезонный турнир НБА»

Теги Голден Стэйт Майк Данливи-младший НБА Баскетбол

Генеральный менеджер «Голден Стэйт» Майк Данливи заявил о том, что команда нацеливается на победу в первом в истории внутрисезонном турнире НБА, который будет разыгран по ходу сезона-23/24.

«Общее мнение, которое сформировалось по итогам общения внутри команды, таково, что мы будем серьезно настроены. Мы хотим выиграть этот турнир.

Всякий раз, когда появляется возможность взять что-то значимое, эта команда демонстрирует свои амбиции и конкурентный характер. Мы хотим стать победителями турнира», – заявил Данливи.

Самый вирусный эксперимент начала ютуба – подсчет баскетбольных передач. Так выявили ограниченность когнитивных функций

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий