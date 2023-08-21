Майк Данливи: «Голден Стэйт» хочет выиграть первый внутрисезонный турнир НБА»

Генеральный менеджер « » заявил о том, что команда нацеливается на победу в первом в истории внутрисезонном турнире , который будет разыгран по ходу сезона-23/24.

«Общее мнение, которое сформировалось по итогам общения внутри команды, таково, что мы будем серьезно настроены. Мы хотим выиграть этот турнир.

Всякий раз, когда появляется возможность взять что-то значимое, эта команда демонстрирует свои амбиции и конкурентный характер. Мы хотим стать победителями турнира», – заявил Данливи.

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