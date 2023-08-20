Кевин Дюрэнт был замечен курящим на концерте Дрейка. Ранее форвард выступал за легализацию марихуаны

Форвард « » был замечен курящим на концерте Дрейка.

TMZ предполагает, что 2-кратный чемпион курил марихуану, поскольку Дюрэнт ранее публично заявлял, что Лиге стоит исключить ее из списка запрещенных веществ.

«Когда я пришел на встречу с Адамом Сильвером, он сразу почувствовал запах и понял, к чему все идет. Мне не пришлось много говорить.

Это НБА. Честно говоря, здесь все ее употребляют. Сейчас это как вино», – признался Дюрэнт в прошлом месяце.

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