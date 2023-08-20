Кевин Дюрэнт был замечен курящим на концерте Дрейка. Ранее форвард выступал за легализацию марихуаны

Теги светская хроника Финикс НБА Кевин Дюрэнт Дрейк Баскетбол

Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт был замечен курящим на концерте Дрейка.

TMZ предполагает, что 2-кратный чемпион НБА курил марихуану, поскольку Дюрэнт ранее публично заявлял, что Лиге стоит исключить ее из списка запрещенных веществ.

«Когда я пришел на встречу с Адамом Сильвером, он сразу почувствовал запах и понял, к чему все идет. Мне не пришлось много говорить.

Это НБА. Честно говоря, здесь все ее употребляют. Сейчас это как вино», – признался Дюрэнт в прошлом месяце.

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