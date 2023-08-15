Зоран Лукич: «Постараемся организовать новые сборы в феврале»

Теги сборная России Зоран Лукич Баскетбол

Главный тренер сборной России Зоран Лукич сообщил, что новый сбор национальной команды может пройти в феврале.

– Присматриваете ли вы кого-то из новых игроков на будущий сбор? Когда, предположительно, он состоится?

– Мы смотрим всех игроков, следим за всеми игроками, обмениваемся информацией и впечатлениями. У каждого из тренерского штаба есть свои мысли на этот счет.

Что касается новых сборов – постараемся организовать их в феврале, в период проведения Матча всех звезд Единой лиги ВТБ.

Россия дважды обыграла участника ЧМ по баскетболу, но впечатление неоднозначное

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