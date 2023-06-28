Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов сезона с участием Джейлена Барфорда

Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов сезона-22/23 с участием защитника «Локомотива-Кубань» .

Барфорд набирал 16,5 очка, 3,8 передачи, 3,6 подбора и 1,6 перехвата в среднем за игру. Вместе с краснодарской командой защитник дошел до финала и стал вице-чемпионом лиги ВТБ.

Барфорд вошел в Топ-5 Лиги по результативности и Топ-10 турнира по перехватам, а также стал лучшим в « » по передачам.

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