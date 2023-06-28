Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов сезона с участием Джейлена Барфорда

Теги Локомотив-Кубань видео Единая лига ВТБ Джейлен Барфорд Баскетбол

Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов сезона-22/23 с участием защитника «Локомотива-Кубань» Джейлена Барфорда.

Барфорд набирал 16,5 очка, 3,8 передачи, 3,6 подбора и 1,6 перехвата в среднем за игру. Вместе с краснодарской командой защитник дошел до финала и стал вице-чемпионом Единой лиги ВТБ.

Барфорд вошел в Топ-5 Лиги по результативности и Топ-10 турнира по перехватам, а также стал лучшим в «Локо» по передачам.

Что за тип в рубиновом костюме на драфте НБА? Грэйди Дик – король тиктока: говорит голосом Дональда Дака, изображает школьниц и пляшет как чумовой

Фанаты «Шарлотт» освистали выбор Миллера на драфте. К сожалению, я их понимаю

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий