Пятикратный участник Матча всех звезд (2014-2018) проводит несколько закрытых индивидуальных тренировок с командами в Лас-Вегасе.

Как удалось узнать обозревателю The Athletic Келли Айко, в числе прочих не просмотре побывали представители « » и « ».

Уолл принял участие в 74 матчах за последние 4 сезона. 32-летний разыгрывающий начинал сезон-22/23 в составе «Клипперс», набирая 11,4 очка и 5,2 передачи за игру.

«Парусники» расстались с защитником в феврале в результате трехсторонней сделки, тремя днями позднее «Рокетс» отчислили баскетболиста.

После всех приключений с Бритни Спирс, бейсболом и метро Вембаньяма наконец-то сыграл в баскетбол. Получилось… как-то вяло

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