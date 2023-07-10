Представители «Бостона» и «Портленда» посетили закрытую тренировку Джона Уолла

Теги возможные переходы Бостон Портленд НБА Джон Уолл Баскетбол

Пятикратный участник Матча всех звезд Джон Уолл (2014-2018) проводит несколько закрытых индивидуальных тренировок с командами НБА в Лас-Вегасе.

Как удалось узнать обозревателю The Athletic Келли Айко, в числе прочих не просмотре побывали представители «Бостона» и «Портленда».

Уолл принял участие в 74 матчах за последние 4 сезона. 32-летний разыгрывающий начинал сезон-22/23 в составе «Клипперс», набирая 11,4 очка и 5,2 передачи за игру.

«Парусники» расстались с защитником в феврале в результате трехсторонней сделки, тремя днями позднее «Рокетс» отчислили баскетболиста.

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