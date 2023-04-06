Клинт Капела совершил невероятный перехват не глядя

Теги Атланта Вашингтон видео Клинт Капела Дэниэл Гэффорд Джордан Гудвин Баскетбол

Центровой «Атланты» Клинт Капела во время матча против «Вашингтона» (134:116) совершил невероятный перехват не глядя.

За 3:50 до конца второй четверти защитник «Уизардс» Джордан Гудвин прошел под кольцо и попытался сделать скидку на Дэниэла Гэффорда, но Капела перехватил мяч правой рукой, находясь спиной к сопернику.

Капела завершил встречу с 9 очками, 8 подборами, 3 блок-шотами и 1 перехватом.

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