Инсайдер Марк Стейн: «Лейкерс» ограничены в том, что могут предложить Кристиану Вуду»

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Кристиан Вуд Баскетбол

По словам инсайдера НБА Марка Стейна, «Лейкерс» проявляют большой интерес к тяжелому форварду Кристиану Вуду (27 лет, 208 см), но ограничены в том, что могут ему предложить.

«Лейкерс» открыто заявляли, что хотят еще одного большого, а Кристиан Вуд, безусловно, самый талантливый из доступных больших. Но «Лейкерс» явно ограничены в том, что они могут предложить», – сказал Стейн.

Вуд провел минувший сезон за «Даллас», набирая 16,6 очка, 7,3 подбора, 1,8 передачи и 1,1 блок-шота в среднем за игру. Сейчас он является свободным агентом.

Кто заработал больше всех за карьеру в НБА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий