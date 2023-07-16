Инсайдер Марк Стейн: «Лейкерс» ограничены в том, что могут предложить Кристиану Вуду»

По словам инсайдера НБА Марка Стейна, « » проявляют большой интерес к тяжелому форварду Кристиану Вуду (27 лет, 208 см), но ограничены в том, что могут ему предложить.

«Лейкерс» открыто заявляли, что хотят еще одного большого, а , безусловно, самый талантливый из доступных больших. Но «Лейкерс» явно ограничены в том, что они могут предложить», – сказал Стейн.

Вуд провел минувший сезон за «Даллас», набирая 16,6 очка, 7,3 подбора, 1,8 передачи и 1,1 блок-шота в среднем за игру. Сейчас он является свободным агентом.

Кто заработал больше всех за карьеру в НБА