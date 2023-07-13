ЧЕ-2023. Юноши (U20). 1/4 финала. Сербия примет Францию, Турция встретится с Грецией и другие матчи
В четверг, 13 июля, на греческом Крите пройдут матчи 1/4 финала плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 20 лет.
Сербия примет Францию, Турция встретится с Грецией.
Чемпионат Европы
Юноши (U20)
Крит, Греция
Плей-офф
1/4 финала
Израиль – Германия
13 июля. 13.30
Бельгия – Литва
13 июля. 16.00
Сербия – Франция
13 июля. 18.30
Турция – Греция
13 июля. 21.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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