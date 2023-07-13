ЧЕ-2023. Юноши (U20). 1/4 финала. Сербия примет Францию, Турция встретится с Грецией и другие матчи

Теги результаты молодежная сборная Сербии молодежная сборная Франции молодежная сборная Израиля молодежная сборная Литвы молодежная сборная Турции молодежная сборная Греции молодежная сборная Германии молодежная сборная Бельгии молодежный ЧЕ-2023 Баскетбол

В четверг, 13 июля, на греческом Крите пройдут матчи 1/4 финала плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 20 лет.

Сербия примет Францию, Турция встретится с Грецией.

Чемпионат Европы

Юноши (U20)

Крит, Греция

Плей-офф

1/4 финала

Израиль – Германия

13 июля. 13.30

Бельгия  – Литва

13 июля. 16.00

Сербия – Франция

13 июля. 18.30

Турция – Греция

13 июля. 21.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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