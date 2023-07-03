«Голден Стэйт» с высокой вероятностью подпишет Дарио Шарича

« » проявляет интерес к тяжелому форварду .

Как сообщает журналист NBC Sports Монте Пул, высока вероятность, что стороны заключат сделку.

Хорват в феврале стал игроком «Оклахомы» после обмена на Дариуса Бэйзли, а в июле вышел на рынок свободных агентов.

В 20 матчах за «Тандер» Шарич набирал 7,4 очка и 3,3 подбора в среднем за игру.

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