«Голден Стэйт» с высокой вероятностью подпишет Дарио Шарича

Теги возможные переходы Голден Стэйт НБА Дарио Шарич Баскетбол

«Голден Стэйт» проявляет интерес к тяжелому форварду Дарио Шаричу.

Как сообщает журналист NBC Sports Монте Пул, высока вероятность, что стороны заключат сделку.

Хорват в феврале стал игроком «Оклахомы» после обмена на Дариуса Бэйзли, а в июле вышел на рынок свободных агентов.

В 20 матчах за «Тандер» Шарич набирал 7,4 очка и 3,3 подбора в среднем за игру.

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4 комментария

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dato akhaladze
В Филе отличным универсалом был, но травма почти уничтожила его карьеру. Может хорошая структура перезапустит его.
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Dani Petrov
Warriors just signed Cory Joseph to a 1 year deal.
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Ali Kurainov 2.0
Ответ Dani Petrov
Warriors just signed Cory Joseph to a 1 year deal.
дня через два раздуплятся и запилят новость
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Ali Kurainov 2.0
Очень нужен, будет второй Отто
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