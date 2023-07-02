Джейден Спрингер о первой тренировке с Ником Нерсом: «Он останавливал упражнения и выполнял их сам. Я нечасто такое видел»

в прошлом месяце стал новым главным тренером «Филадельфии».

Атакующий защитник Джейден Спрингер поделился эмоциями от первой тренировки со специалистом.

«Нерс сразу взялся за дело. Я могу сказать, что он тренер, который действительно хочет помочь игрокам учиться и хочет научить их.

Он останавливал упражнения, выполнял их сам и подсказывал, что делать здесь и там. Я нечасто видел такое с тех пор, как оказался в лиге», – цитирует Спрингера The Inquirer.

«Сиксерс» взяли защитника под 28-м пиком на драфте-2021.

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