Станислав Еремин: «Российскому баскетболу надо разворачиваться в сторону Азии»

Чемпион мира в составе сборной СССР, заслуженный тренер России Станислав Еремин считает, что российскому баскетболу надо разворачиваться в сторону Азии и искать новых партнеров на международной арене.

«Наш баскетбол сейчас двигается в сторону, противоположную от европейского.

Это все из-за политики. Нас, как и весь спорт, окружили барьерам, стараются сделать так, чтобы российские спортсмены нигде не участвовали. Это проблема не только для России, но и для всего мира. Потому что наши спортсмены всегда были высочайшего класса, в том числе и в баскетболе, несмотря на то, что там в последние годы не всегда удавалось занимать высокие места на уровне сборных. Но клубные команды хорошо защищали честь России.

Наверное, нам надо разворачиваться в сторону Азии или еще с кем-то искать контакты, кто готов с нами соревноваться. Иначе прогрессировать невозможно. Политики совершают большую ошибку. Нельзя так наказывать ни в чем не повинных спортсменов и фанатов баскетбола. Мы сейчас в очень сложной ситуации с точки зрения развития баскетбола, из которой надо выбираться», — сказал Еремин.

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