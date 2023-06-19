Журналист Скип Бэйлесс считает, что после приобретения « » звездного защитника шансы и « » на чемпионский титул стали более низкими.

Бэйлесс оценил глубину Западной конференции НБА.

«Теперь у Леброна все меньше шансов на пятый титул. Против него «Денвер», против него Дюрэнт/Букер/Бил. Даже Кавай, который станет намного лучше, когда приведет в порядок колено», – пишет Бэйлесс.



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