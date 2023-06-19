Скип Бэйлесс о глубине Западной конференции: «У Леброна все меньше шансов на пятый титул»

Теги Леброн Джеймс Денвер Клипперс Лейкерс Финикс НБА Кавай Ленард Брэдли Бил Скип Бэйлесс Баскетбол

Журналист Скип Бэйлесс считает, что после приобретения «Финиксом» звездного защитника Брэдли Била шансы Леброна Джеймса и «Лейкерс» на чемпионский титул стали более низкими.

Бэйлесс оценил глубину Западной конференции НБА.

«Теперь у Леброна все меньше шансов на пятый титул. Против него «Денвер», против него Дюрэнт/Букер/Бил. Даже Кавай, который станет намного лучше, когда приведет в порядок колено», – пишет Бэйлесс.
 

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2 комментария

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Ilovethisgame77
При чем вообще плешивый старик тут? Команда совершила обмен, другие не менее интересные сделки совершат! С какого перепуга тут вообще размышляют про какое-то чемпионство Джеймса? Всё, успокойтесь, он может выиграть только нахаляву,если перейдет запасным в сильную команду. С этими Лейкерс им нихрена не светит, к счастью
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Райли Карри
А вот и нет. Теперь за Финикс играют лебедь, рак и щука. Как скоро они поймут как делить мяч?
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