Стартовал первый сбор юниорской команды России U18, который пройдет в подмосковном GoPark.

Всего в течение лета женская сборная России «до 18 лет» проведет два сбора. Второй начнется после нескольких выходных и состоится 7-20 июля в УТЦ «Новогорск».

В список участниц первого сбора вошли 18 игроков.

Состав юниорской сборной России U18

Защитники: Мария Баженова («Динамо»-2, Новосибирск, 17 лет, 173 см), Анастасия Бузанова («Спарта энд К»-ДЮБЛ, Видное, 17 лет, 175 см), Мария Грищук (СШОР «Тринта» им. Ю.Я. Равинского, Москва, 16 лет, 182 см), Анастасия Захарова («Динамо-Юниор», Курск, 16 лет, 174 см), Дарья Морозова (СШОР «Динамо», Курск, 16 лет, 178 см), Елизавета Решетникова (СШОР «Тринта» им. Ю.Я. Равинского, 16 лет, 183 см), Анастасия Сергиенко («Спарта энд К»-ДЮБЛ, 17 лет, 170 см), Мирослава Сударикова (СШОР «Тринта» им. Ю.Я. Равинского, 17 лет, 179 см)

Форварды: Елизавета Астахова (МБА-2, Москва, 16 лет, 184 см), Олеся Галенко («Руна», Москва, 16 лет, 182 см), Софья Голубева (УГМК-ДЮБЛ, Верхняя Пышма, 16 лет, 185 см), Ульяна Доронина (СШОР «Тринта» им. Ю.Я. Равинского, 15 лет, 185 см), Елена Зайцева («Руна»-ДЮБЛ, 15 лет, 185 см), Мария Ильина (СШОР «Тринта» им. Ю.Я. Равинского, 16 лет, 184 см), Екатерина Ляшенко («Руна», 17 лет, 190 см), Диана Нголле (УОР №1, Санкт-Петербург, 16 лет, 180 см)

Центровые: Екатерина Липатова («Руна», 17 лет, 190 см), Елизавета Панфилова («Динамо-Юниор», Курск, 17 лет, 190 см).

Еще 6 игроков находятся в резервном списке. Это форварды Вероника Бабичева («Руна»-ДЮБЛ, Москва, 17 лет, 177 см), Эрика Гринберг («Динамо»-ДЮБЛ, Москва, 16 лет, 182 см), Анфиса Козырева («Динамо»-ДЮБЛ, 16 лет, 184 см), София Филодор («Динамо»-ДЮБЛ, 16 лет, 182 см), а также центровые Юлиана Петрова (ЦОП, Санкт-Петербург, 17 лет, 187 см), Мария Ушакова (МБА-2, 16 лет, 195 см).

Вместе с командой будут работать старший тренер («Енисей», Красноярский край), тренеры Ольга Доронина («Ника», Сыктывкар), Егор Рожков («Енисей»), тренер по ОФП Юлия Горяева («Спарта энд К», Видное), врач по спортивной медицине Игорь Филичкин (ФМБА России, Видное), массажист Дмитрий Шпетко (ФМБА России, Видное) и менеджер Егор Брайнин (РФБ).

После завершения второго сбора юниорки U18 отправятся в Минск, где примут участие в международном турнире «Кубок Халипского».

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