«Милуоки» расстался с Майком Буденхольцером

Теги Милуоки НБА Майк Буденхольцер Баскетбол

«Милуоки» отправил в отставку главного тренера Майка Буденхольцера.

«Это было очень тяжелое решение. Бад вел команду за собой на протяжении пяти невероятных сезонов, помог «Бакс» взять наш первый титул за 50 лет, начал эру стабильного успеха. Мы очень благодарны ему за ту культуру, которую он создал в «Милуоки».

Для нас это возможность перегруппироваться и приложить еще больше усилий, чтобы еще раз стать чемпионами», – говорится в заявлении генерального менеджера «Бакс» Джона Хорста.

В прошедшем сезоне «Бакс» заняли первое место в регулярном чемпионате, но вылетели в первом раунде, проиграв «Майами» со счетом 1-4.

Буденхольцер проработал в «Милуоки» пять сезонов и сделал клуб чемпионом в сезоне-2020/21. За пять лет «Бакс» трижды финишировали на первом месте в регулярке, показатели тренера – 271-120. В плей-офф они выиграли лишь 39 матчей при 26 поражениях – дважды уступали в полуфинале Восточной конференции, а еще раз в финале конференции «Рэпторс», ведя в счете 2-0.

После поражения от «Хит» лидер команды Яннис Адетокумбо сказал: «Мы не внесли в игру те коррективы, которые могли бы внести».

До «Милуоки» Буденхольцер работал в Атланте в течение пяти сезонов (230-219), а до этого помощником Грегга Поповича в «Сперс» (1996-2013). Он дважды получал приз «Лучший тренер года» – один раз с «Милуоки», один раз с «Хоукс».

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14 комментариев

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Теннисный абсолют
выиграли лишь 39 матчей при 26 поражениях

Ничего себе лишь, 60% побед в плове, кубок Лэрри Обраянта + финал конфы + два полуфинала конфы.

Крайне тупое решение. Это будет проктялием для Бакс. Дальше после такого обычно случается серьезная травма лидера и тд. Нельзя увольнять тренера после одного неудачного плова.
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Jazzzz
Милуоки не стал брать тайм-аут в переговорах по новому контракту
+4
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Black-M3
Теперь домой, в Сан-Антонио, на смену деду?
+3
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nba2015
Бомба. Кого вместо него, чемпионского уровня?
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Телохранитель Джеймса Уорти
Не сказать, что неожиданно, но все равно как-то поспешно
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Tim Timson
много хороших тренеров на рынке)
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viron199
Вогель. И это будет бомба! Все косяки Буденхольцера исчезнут. Кроме атаки появится грамотная защита.
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SergggB
Теперь Яннис будет рулить командой?
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andrushapumba
Неужели Нерс?
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andrushapumba
Вообще коуч Бад - тренер чемпион!
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Рахон Р.
Ответ Теннисный абсолют
Экпе Юдо, хорошо с Бостоном работал
с Бостоном работал Ики Диогу.
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