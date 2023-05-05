«Милуоки» расстался с Майком Буденхольцером

«Милуоки» отправил в отставку главного тренера .

«Это было очень тяжелое решение. Бад вел команду за собой на протяжении пяти невероятных сезонов, помог «Бакс» взять наш первый титул за 50 лет, начал эру стабильного успеха. Мы очень благодарны ему за ту культуру, которую он создал в «Милуоки».

Для нас это возможность перегруппироваться и приложить еще больше усилий, чтобы еще раз стать чемпионами», – говорится в заявлении генерального менеджера «Бакс» Джона Хорста.

В прошедшем сезоне «Бакс» заняли первое место в регулярном чемпионате, но вылетели в первом раунде, проиграв «Майами» со счетом 1-4.

Буденхольцер проработал в «Милуоки» пять сезонов и сделал клуб чемпионом в сезоне-2020/21. За пять лет «Бакс» трижды финишировали на первом месте в регулярке, показатели тренера – 271-120. В плей-офф они выиграли лишь 39 матчей при 26 поражениях – дважды уступали в полуфинале Восточной конференции, а еще раз в финале конференции «Рэпторс», ведя в счете 2-0.

После поражения от «Хит» лидер команды Яннис Адетокумбо сказал: «Мы не внесли в игру те коррективы, которые могли бы внести».

До «Милуоки» Буденхольцер работал в Атланте в течение пяти сезонов (230-219), а до этого помощником Грегга Поповича в «Сперс» (1996-2013). Он дважды получал приз «Лучший тренер года» – один раз с « », один раз с «Хоукс».

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую