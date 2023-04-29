Брат Майка Буденхольцера умер перед 4-м матчем с «Хит» из-за травм, полученных в аварии

Теги происшествия Майами Милуоки НБА Майк Буденхольцер НБА плей-офф Баскетбол

Главный тренер «Милуоки» Майк Буденхольцер пережил семейную трагедию по ходу серии первого раунда с «Майами» (1-4).

Один из трех братьев Буденхольцера умер перед четвертым матчем с «Хит» из-за травм, полученных в автомобильной аварии. Тренер рассказал об этом уже после завершения противостояния.

«Бакс» проиграли в четвертом матче, а затем потерпели поражение и в пятом, который стал для команды последним в сезоне.

Буденхольцер вырос в семье, в которой было семеро детей. Он самый младший из всех.

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Ответ Insamo217
Комментарий удален пользователем
Карандашиком в плечо.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Максимов
Печально конечно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Insamo217
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий