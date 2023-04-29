Брат Майка Буденхольцера умер перед 4-м матчем с «Хит» из-за травм, полученных в аварии

Главный тренер «Милуоки» пережил семейную трагедию по ходу серии первого раунда с « » (1-4).

Один из трех братьев Буденхольцера умер перед четвертым матчем с «Хит» из-за травм, полученных в автомобильной аварии. Тренер рассказал об этом уже после завершения противостояния.

«Бакс» проиграли в четвертом матче, а затем потерпели поражение и в пятом, который стал для команды последним в сезоне.

Буденхольцер вырос в семье, в которой было семеро детей. Он самый младший из всех.

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую