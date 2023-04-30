Чемпионат Турции. «Дарушафака» встретится с «Бешикташем», «Бурсаспор» примет «Каршияку»

В воскресенье, 30 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут два матча.

« » встретится с « », « » примет «Каршияку».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Тюрк Телеком – 22-4, Фенербахче – 21-5, – 19-7, Анадолу Эфес – 18-8, Бурсаспор – 16-10, Дарушафака – 13-13, Тофаш – 12-15, Бююкчекмедже – 12-15, Галатасарай – 11-15, Бахчешехир – 11-15, – 11-16, Меркезефенди – 11-16, Маниса – 10-16, – 9-18,Бешикташ – 8-18, Коньяспор – 7-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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