Чемпионат Турции. «Дарушафака» встретится с «Бешикташем», «Бурсаспор» примет «Каршияку»

Теги результаты Бешикташ чемпионат Турции Каршияка Дарушафака Бурсаспор Баскетбол

В воскресенье, 30 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут два матча.

«Дарушафака» встретится с «Бешикташем», «Бурсаспор» примет «Каршияку».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Дарушафака – Бешикташ
Дата проведения
30 апреля, 13.00, «Фольксваген Арена»
Онлайн матча

Бурсаспор – Каршияка
Дата проведения
30 апреля, 18.00, «Tofaş Spor Salonu»
Онлайн матча

Положение команд: Тюрк Телеком – 22-4, Фенербахче – 21-5, Каршияка – 19-7, Анадолу Эфес – 18-8, Бурсаспор – 16-10, Дарушафака – 13-13, Тофаш – 12-15, Бююкчекмедже – 12-15, Галатасарай – 11-15, Бахчешехир – 11-15, Петким Спор – 11-16, Меркезефенди – 11-16, Маниса – 10-16, Газиантеп – 9-18,Бешикташ – 8-18,  Коньяспор – 7-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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