Джордан Лойд из «Монако» – MVP вторых матчей плей-офф Евролиги
Защитник «Монако» Джордан Лойд признан MVP вторых матчей плей-офф Евролиги.
«Монако» сравнял счет в противостоянии с «Маккаби» – 86:74, 1-1. Лойд заработал рекордные в карьере 36 баллов за эффективность, что также лучший показатель среди всех игроков.
На счету Лойда 33 очка, 2 подбора, 2 передачи и 2 перехвата при отсутствии потерь.
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