Джордан Лойд из «Монако» – MVP вторых матчей плей-офф Евролиги

Защитник «Монако» признан MVP вторых матчей плей-офф .

« » сравнял счет в противостоянии с « » – 86:74, 1-1. Лойд заработал рекордные в карьере 36 баллов за эффективность, что также лучший показатель среди всех игроков.

На счету Лойда 33 очка, 2 подбора, 2 передачи и 2 перехвата при отсутствии потерь.

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