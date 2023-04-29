Джордан Лойд из «Монако» – MVP вторых матчей плей-офф Евролиги

Теги Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Плейтика видео Монако Джордан Лойд Баскетбол

Защитник «Монако» Джордан Лойд признан MVP вторых матчей плей-офф Евролиги.

«Монако» сравнял счет в противостоянии с «Маккаби» – 86:74, 1-1. Лойд заработал рекордные в карьере 36 баллов за эффективность, что также лучший показатель среди всех игроков.

На счету Лойда 33 очка, 2 подбора, 2 передачи и 2 перехвата при отсутствии потерь.

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